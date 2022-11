Porsche dá mais estilo aos Boxster e Cayman

A edição ‘Style Edition’ dos novos Porsche 718 Boxster e 718 Cayman propõe um ‘design’ marcante e exclusivo com cores vivas e pacotes de contraste harmoniosos. Esta poderá ser uma das últimas edições do 718 antes do fim da sua carreira, que teve início em 2016. A nova geração, a ser lançada até 2025, deverá ser comercializada unicamente com propulsão elétrica.

Uma das cores exclusivas da ‘Style Edition’ é a Rubi Estrela Neo, interpretação moderna da lendária Ruby Star utilizada no Porsche 911 Carrera RS (964). Mas outros detalhes distinguem os novos Porsche, como as jantes 718 Spyder de 20 polegadas em Preto brilhante, com os centros das rodas com o escudo Porsche a cores.

Os ‘Style Edition’ apresentam ainda saídas de escape desportivas em Preto e inscrição ‘Porsche’ na traseira em cor Prata. No 718 Boxster Style Edition, a designação ‘Boxster’ surge gravada na capota, na parte superior das janelas laterais.

Os pacotes de contraste dos 718 Style Edition, em Preto ou em Branco, também podem ser escolhidos sem custos adicionais. Incluem faixas decorativas no capot e inscrição ‘Porsche’ nas laterais, bem como jantes pintadas e designação traseira em Preto ou em Branco.

No interior, os modelos ‘Style Edition’ estão equipados com o pacote pele em preto, incluindo pespontos em Giz, proteções das soleiras das portas em aço inoxidável, iluminadas, e o escudo Porsche gravado nos encostos de cabeça.

Mecanicamente, os 718 Style Edition baseiam-se nas versões base dos 718 Boxster e 718 Cayman. Estão equipados com o motor quatro cilindros boxer de dois litros com 300 cv e 380 Nm, acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades, que permite ir dos 0 aos 100 km/h em 5,1 segundos (com a opcional PDK de sete velocidades em 4,7 segundos). A velocidade máxima é de 275 km/h.

Já disponíveis para encomenda, os preços dos novos modelos começam nos 86.052€ (Boxster) e 83.743€ (Cayman).