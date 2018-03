Pré-acordo laboral aprovado na Autoeuropa

A sua opinião

comentários mais recentes

Anónimo Há 54 minutos Estes sindicatos são uns vígaros mafiosos. Nada fazem por quem precisa do seu apoio mas andam sempre a meter o bedelho onde não devem.

Eles merecem, pq andam mt cansados Há 1 hora No meio de tudo isto, há uma boa notícia : aquilo por q tanto se têm batido os esforçados trabalhadores da AE, será coroada de êxito, daqui a dois anos, quando terminar a produção do T-TOC, no qual a VW investiu quase 700 MM.

A partir daí, terão, não só o sábado, mas a semana toda para descansar

Erro de cálculo : os Alemães não são os tugas Há 1 hora Quando o Sitesul afirma q as lutas, dentro da AE, são por iniciativa dos trabalhadores, usa de uma monumental hipocrisia, pq todos sabemos q a moção X ou Y é fácil de criar e que há processos insidiosos, como o do voto de braço no ar, nos plenários, que mais não é do que um meio de constranger.

ANTÓNIO CHORA NUNCA RECORREU À GREVE Há 2 horas A história em poucas palavras

A CT da AE teve à s/ frente um homem, q não obstante estar ligado ao BE, sempre negociou c/ os Alemães boas condições p/ os trabalhadores

Reformou-se

O PCP, via CGTP, via SITESUL, procurou, então, a td o custo, conquistar a pérola sindical da AE c/ confrontação.