Produção de camião 100% elétrico da Fuso em Portugal já arrancou

A Fuso, subsidiária da Daimler Truck, celebrou esta segunda-feira o início da produção do novo eCanter - camião ligeiro totalmente elétrico -, no Tramagal, em Abrantes. O novo eCanter terá apenas mais um centro de produção além do de Portugal, em Kawasaki, no Japão."Até 2039, o nosso objetivo é oferecer aos nossos principais mercados globais veículos sem emissão de CO2, pelo que estou extremamente satisfeito com o início da produção do nosso novo eCanter aqui no Tramagal (Abrantes)", afirmou Karl Deppen, CEO da Daimler Truck Asia.Durante o evento, que decorreu na fábrica de produção da Mitsubishi FUSO Truck Europe (MFTE), a diretora-executiva da MFTE, Arne Barden, anunciou que a empresa já produziu 250 mil unidades do modelo FUSO Canter no Tramagal desde 1980. "No total, foram cinco as gerações de Canter produzidas em solo nacional para o mercado europeu", detalhou a empresa.O evento contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio."Quero felicitar a Fuso Canter por estes dois momentos muito importantes, por um lado a produção de 250 mil viaturas e, por outro lado, assinalarem este momento com a produção de uma nova viatura, 100% elétrica, e em que a fábrica do Tramagal vai ser o local de produção para toda a Europa do eCanter 100% elétrico", afirmou António Costa, tendo feito notar a necessidade de responder aos desafios das alterações climáticas e da transição energética.O primeiro-ministro lembrou que "70%, das emissões de carbono" resultam da mobilidade, sendo que o "setor da indústria automóvel é da maior importância e é decisivo" para que, tal como acontece agora no Tramagal, distrito de Santarém, o país se adapte "aos novos desafios (...)"."Para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050 não basta esperarmos que o tempo passe, é preciso tomarmos hoje as decisões e fazer hoje o que é necessário para que as nossas sociedades sejam neutrais em carbono em 2050", afirmou Costa, tendo sublinhado que hoje, em Tramagal, é dado "um passo da maior importância para esse objetivo", ao começar-se "a produzir o primeiro eCanter 100% elétrico".