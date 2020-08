PSA autonomiza área da mobilidade na empresa Free2Move

Leia Também PSA lança em Portugal solução de mobilidade destinada a empresas

O Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS e Opel) autonomizou como sociedade filial a Free2Move, que agrega as várias soluções ligadas à mobilidade do fabricante automóvel liderado por Carlos Tavares, informou esta sexta-feira a PSA, em comunicado.A Free2Move, criada em 2016, agrega os serviços de mobilidade do grupo, que incluem os veículos partilhados (carsharing), serviços de aluguer de curta, média e longa duração, bem como o acesso a estações de carregamento de veículos elétricos e híbridos plug-in, parques de estacionamento e gestão de frotas conectadas.A empresa que agrega as soluções de mobilidade está presente em 170 países, embora nem todos os serviços estejam disponíveis no total das geografias. A PSA detalha que o acesso a oferta de estacionamento está disponível em 65 países, enquanto a reserva de veículos com motorista (VTC) pode ser feita em 150 países.A recarga de veículos elétricos pode ser feita "por toda a Europa".

A Free2Move integra agora a TravelCar, que se dedicava ao segmento de aluguer de viaturas, e lançou o Free2Move Rent, recentemente disponibilizado em Portugal, que permita o aluguer de curta duração, por via 100% digital, numa única plataforma, podendo o cliente optar por viaturas das quatro marcas do grupo.



O Free2Move Rent já pode ser utilizado em Portugal, França, Itália, Espanha, Bélgica e Luxemburgo, contando, segundo a PSA, "com mais de 300 mil clientes", e o objetivo é a sua expansão a mais nove países até ao final do ano.