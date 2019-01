PSA lança em Portugal solução de mobilidade destinada a empresas

Bloomberg

O grupo PSA, que inclui as marca Peugeot, Citroën, DS e Opel, lançou em Portugal uma solução para o mercado empresarial no setor da mobilidade e do renting, informou esta sexta-feira o grupo automóvel francês em comunicado. O grupo constituiu uma nova unidade de negócio onde agrupa todos os serviços para o mercado empresarial (B2B).

A nova solução, batizada Free2Move Lease, "aposta na evolução dos serviços tradicionalmente associados ao renting e na gestão modernizada dos parques e frotas automóveis", indica o grupo PSA.

Este serviço, que terá associados o serviço de partilha Free2Move Fleet Sharing e uma solução para otimização e gestão de frota Free2Move Connect Fleet, pretende incorporar de forma gradual, nomeadamente "através de veículos conectados e digitais, programas de manutenção nas redes oficiais das marcas do grupo, seguros, gestão de sinistros, assistência rodoviária e viaturas de substituição", indica o comunicado.

A partir de agora, os produtos de renting do grupo PSA serão comercializados sob a denominação "Free2Move Lease".

O Free2Move Fleet Sharing disponibiliza às empresas uma plataforma online que "facilita a gestão e a utilização de uma pool de viaturas" oferecendo uma solução de mobilidade para colaboradores sem uma viatura atribuída, reduzindo custos de deslocações", afirma o grupo liderado por Carlos Tavares.

Já o Free2Move Connect Fleet é um serviço de gestão de frotas online assente numa solução de telemática, compatível com todas as marcas e permite a gestão integral dos veículos da frota em tempo real e ajuda a reduzir o custo total de utilização", defende o grupo automóvel.