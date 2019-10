PSA fatura menos 0,2% até setembro apesar de quebra de 10,6% nas vendas

O grupo PSA faturou 53,9 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma quebra homóloga de 0,2%. O número de automóveis vendidos recuou 10,6%, para 2,57 milhões de veículos.

O grupo PSA, que agrega as marcas Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall e DS, faturou 53,9 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma quebra homóloga de 0,2%, isto apesar de o número de automóveis vendidos ter recuado 10,6%, para 2,57 milhões de veículos, indicou esta quarta-feira o grupo liderado por Carlos Tavares (na foto). Em Portugal, o grupo registou uma quebra de 0,86% no número de veículos vendidos, para 49.701 unidades.

Em comunicado, o fabricante sinaliza que o volume de negócios no terceiro trimestre deste ano ascendeu a 15.579 milhões de euros, uma subida de 1% face aos 15.428 milhões de euros registados no mesmo período de 2018.