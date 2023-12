Putin nacionaliza "temporariamente" maior concessionária automóvel da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, colocou o maior concessionário de automóveis russo sob controlo estatal temporário, segundo um decreto publicado esta sexta-feira, a que a Reuters teve acesso.O Estado russo justificou a medida com base numa lógica comercial, mas o dono da rede diz que a decisão torna o investimento na Rússia insustentável. "Esta decisão está exclusivamente ligada à conveniência económica e ao cumprimento da legislação da Federação Russa, tendo em conta a situação económica internacional", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.O facto de a empresa, de nome Rolf, estar sediada na Rússia, mas ter um esquema de propriedade através de uma "offshore" no Chipre obrigou a que houvesse intervenção estatal, acrescentou Peskov.A Rolf foi fundada por Sergei Petrov, tendo sido um dos primeiros concessionários automóveis a emergir no país após a queda da União Soviética. "A gestão temporária quer dizer permanente", lançou Petrov, em declarações à Reuters."Isto tem um efeito devastador em toda a gente. O Estado é, como regra, ineficiente, especialmente em áreas como o retalho", acrescentou. Petrov foi um dos poucos a criticar o dano causado às relações da Rússia com o ocidente, depois da anexação da Crimeia em 2014. Foi ainda lançado um mandato de captura ao empresário.Esta nacionalização temporária vem na sequência de um conjunto de nacionalizações de ativos de empresas ocidentais, que tem sido realizado como resposta às sanções impostas após a invasão russa da Ucrânia.Entre as empresas visadas nestas decisões estão a Carlsberg e a Danone. A Rolf marca, no entanto, a primeira vez que um empresário russo foi afetado numa destas operações. Petrov, que vive na Áustria, é acusado pelas autoridades russas de estar a movimentar dinheiro de forma ilegal para fora do país.