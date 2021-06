Q4 e-tron: novo SUV elétrico da Audi

O novo Audi Q4 e-tron, que a marca acaba de lançar no mercado nacional, é um SUV (utilitário-desportivo) cem por cento elétrico que é proposto em duas carroçarias, quatro níveis de equipamento e preços a partir dos 44.852 euros.

Disponível nas variantes Q4 35 e-tron e Q4 40 e-tron, equipadas com motor traseiro de 170 cv (125 KW) e 204 cv (150 KW), respetivamente, têm autonomias anunciadas, no primeiro caso, da ordem dos 341 km, e de 520 km na segunda versão, graças ao reforço das suas baterias.

Para setembro próximo, a Audi tem prevista a comercialização das versões Q4 e-tron Sportback, que se distinguem pelo seu caráter mais desportivo e que terão um custo adicional de cerca de 2.070 euros.

Já a variante topo de gama, a Q4 50 e-tron quattro, oferece tração total, aliando ao motor traseiro de 204 cv um outro dianteiro de 109 cv, numa potência combinada de 299 cv (220 KW), mas aqui com uma autonomia ligeiramente inferior, de 488 km.

A mesma solução de tração às quatro rodas foi também adotada no Audi Q4 45 e-tron quattro, em que a potência combinada dos dois motores é de 265 cv.

Apesar das suas formas compactas, o novo Audi Q4 e-tron consegue destacar-se também pelo interior espaçoso, que em dimensões é superior às do Q7, a que se junta o requinte e o conforto habitual da marca, neste caso com a particularidade de reforçar esse componente com a modernidade que está implícita na evolução natural de novos modelos.

Quanto a preços de tabela, o Audi Q4 35 e-tron custa 44.852 euros, contra 51.784 euros do Q4 40 e-tron, 55.286 euros do Q4 45 e-tron quattro e 57.383 euros do Q4 50 e-tron quattro.