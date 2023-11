Quatro em cada dez carros importados pela UE são elétricos ou híbridos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quatro em cada dez (42%) carros importados pela União Europeia em 2022 são híbridos ou elétricos. Em cinco anos, a percentagem subiu 35 pontos percentuais.





Por outro lado, pouco mais de um quarto dos carros exportados (26%) são elétricos ou híbridos, quando em 2017 o peso era residual (2%), mostram os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.











Neste período de cinco anos (2017-2022), o peso dos carros híbridos nas importações subiu de 6% para 21% e o peso dos carros totalmente elétricos subiu de 0,4% para 13%.





Quanto aos totalmente elétricos, o peso nas importações subiu 14 pontos percentuais para 15% em 2022, e no caso das exportações oito pontos (para 9%).



O gabinete de estatísticas europeu também explica que em termos de valor (e não de número de carros), as exportações de 59,1 mil milhões de euros superam as importações, de 37 mil milhões de euros.





O Reino Unido (21%), o Japão (18%) e a Turquia (15%) são os países aos quais a União Europeia mais compra carros híbridos ou elétricos.





Os Estados Unidos (30%), de novo o Reino Unido (16%) e a Noruega (15%) são os países para onde mais vende.