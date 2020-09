Reforço do T-Roc corta 120 empregos na Autoeuropa

A fábrica do grupo Volkswagen em Palmela não vai renovar o contrato a 120 trabalhadores com contratos a termo. A decisão deve-se à redução da produção de monovolumes e ao reforço da aposta no T-Roc.

