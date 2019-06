Renault e Nissan apostam na tecnologia de carros autónomos da Google

A Waymo, a subsidiária da Google que se dedica ao desenvolvimento de veículos autónomos, assinou um acordo com a Renault e a Nissan para que a respetiva tecnologia seja utilizada pelas fabricantes automóveis, anunciou a empresa.

O acordo com a Renault e a Nissan é o primeiro assinado pela subsidiária da Google no sentido de "emprestar" a respetiva tecnologia. O objetivo dos dois novos clientes é o de prosseguir com o desenvolvimento dos próprios veículos autónomos, para depois serem vendidos em França, Japão e possivelmente noutros países asiáticos, avança a CNBC.

A Waymo está a testar uma frota de veículos autónomos nos Estados Unidos, com o objetivo de avançar com os serviços de boleias partilhadas. Os carros em questão são versões modificadas das carrinhas Chrysler Pacifica.

A subsidiária da Google é agora considerada líder do mercado de veículos autónomos por vários analistas e executivos do setor. Isto, embora enfrente a concorrência da Cruise, o braço da General Motors com o mesmo fim, e o qual deverá lançar o primeiro carro autónomo ainda este ano.

A Renault e a Nissan parecem estar a colocar as diferenças de lado no que toca ao avanço deste projeto, e assumem estar a criar entidades em parceria que se foquem apenas em serviços de mobilidade autónoma.