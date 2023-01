Renault em risco de fechar quatro fábricas na Europa, diz CEO

ACEA, deverá existir um aumento médio nos preços de dois mil euros por carro.



Os comentários do CEO da Renault acontecem dias depois de a Ford ter anunciado que ia cortar cerca de 3.200 trabalhadores e que estava a planear reduzir a produção na Europa.

A Renault está em risco de fechar quatro fábricas na Europa, numa altura em que a União Europeia se aproxima da aprovação da segunda fase da norma de emissões Euro 7 que pretende impor um limite de 60 miligramas de dióxido de azoto para automóveis ligeiros e comerciais ligeiros.Esta nova fase, que deverá entrar em vigor em 2025, pode levar ao encerramento de fábricas. Apenas da Renault há quatro que estão em risco, explicou Luca de Meo, CEO da fabricante francesa e atual presidente da Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA). "E só estou a dar o exemplo de um fabricante", acrescentou, em entrevista ao jornal espanhol Cinco Días.No mês passado a Comissão Europeia apresentou uma nova proposta, a Euro 7, que foi menos dura do que era esperado, depois das fabricantes de carros terem contestado que os valores eram demasiado elevados. No caso da gasolina não há mudanças face ao anterior parâmetro, já relativamente ao diesel há um endurecimento de 20 miligramas, passando assim para um limite de 60.A norma indica ainda que devem ser garantidos uns "standards" de funcionamento para os componentes do veículo até que o conta quilómetros marque os 200 mil. Será também medida a poluição causada pela emissões de pneus e travões.Tudo isto "terá um forte impacto na indústria e nos clientes", avança o CEO da Renault. De forma mais concreta, de acordo com a