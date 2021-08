Renault regressa à China com "joint-venture" com a Geely para híbridos

A Renault vai formar uma "joint-venture" com a chinesa Geely, dona da Volvo, para veículos híbridos, anunciou esta segunda-feira a fabricante automóvel francesa. O anúncio surge um ano após a marca do losango ter terminado as suas operações naquele que é o maior mercado automóvel mundial ao desfazer a aliança com a Dongfeng.As duas empresas assinaram um acordo que enquadra uma futura "joing-venture" que irá produzir e comercializar automóveis híbridos a gasolina sob a marca Renault na China, usando a tecnologia, cadeia de fornecimento e instalação da Geely, cabendo à fabricante francesa as vendas e marketing.A parceria prevê também a exploração conjunta de uma fábrica da Renault na Coreia do Sul para a produção de veículos híbridos da marca Lynk, da Geely.A aliança entre as duas fabricantes irá focar-se na China e Coreia do sul numa fase inicial, mas o objetivo é alargá-la a outros mercados asiáticos em rápido crescimento.A Geely e a Renault pretendem também vir a desenvolver veículos totalmente elétricos no âmbito desta parceria, avança a Reuters, citando fonte próxima do tema.Esta nova parceria é "decalcada" de uma aliança formada pela Geely com a Daimler em 2019, que visa produzir e vender na China os elétricos da Smart com tecnologia do grupo chinês e utilizando a rede mundial de vendas da casa-mãe da Mercedes.