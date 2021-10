Volvo Cars quer avançar com IPO e entrada na bolsa de Estocolmo

A Volvo Cars anunciou esta segunda-feira que pretende lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), que culminará na integração do índice Nasdaq em Estocolmo, na Suécia. O IPO da empresa, que é detida maioritariamente pela chinesa Geely, já era antecipado pelo mercado, uma vez que a própria empresa já havia revelado intenções de avançar com uma operação do género.

Em comunicado, a empresa indica que esta é uma forma de "apoiar a transformação da companhia e o seu crescimento continuado". Segundo a informação revelada pela empresa, esta proposta de IPO deverá consistir "na emissão de novas ações da Volvo Cars", com o objetivo de "chegar a aproximadamente 25 mil milhões de coroas suecas", o equivalente a 2,5 mil milhões de euros.



Fabricante da Volvo apoiada por DiCaprio avança para bolsa Leia Também jornal Financial Times, esta operação poderá deixar a empresa avaliada entre um mínimo de 20 mil milhões de dólares e 30 mil milhões de dólares, de acordo com fontes próximas do tema.

"Hoje é um marco importante para a nossa companhia com o anúncio de que pretendemos que a Volvo Cars integre o Nasdaq Estocolmo", indica o CEO da Volvo Cars, Håkan Samuelsson, citado em comunicado. "A proposta de IPO marca um novo capítulo para a Volvo Cars e convidamos os investidores suecos e internacionais a participar no nosso futuro crescimento e criação de valor."

Leia Também Bruxelas prepara fim de carros poluentes já em 2035

De acordo com este responsável, a "decisão de avançar com um IPO irá ajudar a fortalecer a marca e acelerar a estratégia de transformação", dando como exemplos a eletrificação total.

Leia Também Volvo só venderá carros totalmente elétricos e apenas online em 2030

A Geely, que adquiriu a Volvo Cars em 2010, continuará a ser a maior acionista da empresa, após a conclusão do IPO. Já a AMF e a Folksam, que detém 2,2% da Volvo Cars, pretendem continuar como acionistas na empresa após a colocação em bolsa.

"Temos apoiado a transformação e o crescimento desta icónica marca sueca durante um período sem precedentes na nossa indústria. Ao longo da última década a Volvo Cars transformou-se numa das fabricantes globais automóveis de maior crescimento. Continuaremos a apoiar a Volvo Cars como acionista maioritário nesta história em curso de sucesso global", indica Eric Li, "chair" do conselho de administração da Volvo Cars, que é também presidente da chinesa Geely.

Leia Também Renault regressa à China com "joint-venture" com a Geely para híbridos

Este anúncio da Volvo Cars acontece cerca de uma semana após a Polestar, a marca de veículos elétricos da Volvo, anunciar a intenção de avançar para a bolsa. A operação com a SPAC avalia a empresa (incluindo a dívida) em aproximadamente 20 mil milhões de dólares (17 mil milhões de euros ao câmbio atual), segundo a Bloomberg. Parte do montante (cerca de 857 milhões de euros) estará destinado ao lançamento de três novos modelos de elétricos da Polestar.



A chinesa Geely já tinha tentado levar a Volvo Cars até à bolsa, em 2018. No entanto, os planos terão sido abandonados devido à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.