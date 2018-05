SAG fecha primeiro trimestre com prejuízos de 6,7 milhões de euros

A SAG registou prejuízos de 6,7 mil milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que compara com lucros de 361 mil euros no mesmo período do ano passado.





Apesar da companhia do sector automóvel ter aumentado as receitas, o EBITDA foi negativo em 3,6 milhões de euros, uma evolução que a empresa explica com "operações pontuais de venda de viaturas usadas e de veículos "self registration" com impacto directo na deterioração das margens, tendo como objectivo a rápida redução dos inventários deste tipo de viaturas" e ainda a "redução da actividade de Viaturas Novas", bem como à "deterioração generalizada das condições do negócio".