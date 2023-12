Santogal BMW investe 3,5 milhões em “stand” futurista

Concessionária elevou a fasquia de investimento no “stand” no Seixal, com aposta na tecnologia, modernidade, conforto e sustentabilidade. É o primeiro em Portugal a arrancar com a “nova imagem” da BMW. 2023 é o melhor ano em entregas desde que o grupo tem a marca alemã.



Novo “stand” da Santogal BMW fica localizado no Seixal. D.R. Diana do Mar dianamar@negocios.pt 22:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A Santogal BMW investiu 3,5 milhões de euros num “stand” no Seixal, apontado como o primeiro da marca em Portugal “com olhos postos no futuro modelo de negócio”. Trata-se de um investimento sensivelmente “40% acima do normal” que só tem paralelo com o efetuado nas instalações de Alfragide, em 2019, descrito então como inédito para a empresa concessionária de automóveis.



... ... Saber mais Automóvel Santogal BMW Seixal

Santogal BMW investe 3,5 milhões em “stand” futurista









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Santogal BMW investe 3,5 milhões em “stand” futurista O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar