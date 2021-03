Seat Leon é Carro do Ano 2021 em Portugal

O Seat Leon foi o vencedor da 38ª edição do do Concurso Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021, uma organização anual da SIC Notícias e do Expresso.

O júri do concurso, composto por 20 jornalistas da especialidade, em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses, e no qual o Jornal de Negócios/ Negócios.pt participa na qualidade de jurado, escolheu o Seat Leon de entre o grupo de sete finalistas que passaram à ronda final.

Os sete finalistas desta edição foram: Citroën C4, Cupra Formentor, Hyundai Tucson, Seat Leon, Škoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3.

Este ano apresentaram-se a concurso 34 modelos de marcas automóveis.

O modelo distinguido com o título de vencedor da 38.ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 vai agora ser entregue ao respetivo representante ou importador.

Paralelamente, foi galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões contemplaram os seguintes modelos nas seis classes a concurso:

Citadino do Ano – Toyota Yaris Hybrid Premier Edition

Familiar do Ano -Skoda Octavia Break 2.0 TDI Style 150 cv DSG

Desportivo do Ano – Cupra Formentor 2.0 TSI 310 cv

SUV Compacto do Ano – Hyundai Tucson 1.6 TGDI 48V MT Vanguard

Elétrico do Ano – VW ID.3 Plus

Híbrido do Ano – Seat Leon 1.4 PHEV 204cv DSG

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização do concurso seleccionou o Care Key da Volvo como dispositivo inovador e tecnologicamente avançado, que beneficia diretamente a condução e o condutor. O Care Key recebe o Prémio Tecnologia e Inovação.



Personalidade do Ano

Finalmente, Rodolfo Florit Schmid, atual ‘Managing Director’ da SIVA, foi distinguido como Personalidade do Ano.

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade de Barcelona, Rodolfo Schmid desempenhou funções de diretor-geral da Seat em Portugal desde 2016 a 2020, altura em que transitou para a SIVA.