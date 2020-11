Shopping dos Carros investe mais de 10 milhões no lugar da falida S. Conrado

Ainda há poucos anos, quem passasse junto à confluência da Via Norte com a chamada Estrada da Circunvalação, no Porto, não ficava indiferente à enorme montra da S. Conrado, antigo concessionário da BMW e Mini do Grande Porto, que viria a falir, tendo este espaço sido colocado na praça por um valor base de 4,4 milhões de euros.

Esta segunda-feira, 9 de novembro, a Matrizauto anunciou que abriu a sua nova "megastore" no Porto neste mesmo espaço, que está dotado com uma área de exposição de cinco mil metros quadrados de área coberta e sete mil de área total, numas instalações onde "poderá ter mais de 500 viaturas seminovas, usadas e 0 km".

"Números que colocam a Matrizauto Porto como uma das maiores megastores automóvel da Península Ibérica", garante esta marca do grupo JAP, revelando ter aqui investido "mais de 10 milhões de euros".



Uma abertura que determinou o encerramento das suas primeiras instalações na Invicta, que estavam situadas na zona industrial da cidade.

A Matrizauto, que também assina como o "Shopping dos Carros", está também presente em Braga, Aveiro, Viseu, Leiria e Sintra.

O centenário grupo JAP, que tem sede em Paredes e que, ainda há pouco mais de um ano, tinha anunciado um investimento de 8,8 milhões de euros na expansão das suas instalações centrais, emprega perto de duas mil pessoas e representa marcas de referência como a Renault, Dacia, Nissan, BMW ou a Audi, sendo também o "master franchise" da marca Sixt Rent-a-Car para Portugal.

Entretanto, a Japgest, uma sociedade do grupo JAP, adquiriu recentemente uma participada do grupo Entreposto que representa 14 marcas de viaturas novas, a Entreposto - Gestão e Participações, SGPS, e detém também a marca CarPremium para a comercialização de viaturas seminovas e usadas.