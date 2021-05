Shopping de Aveiro soma 45 lojas e 500 empregos até outubro

As obras de requalificação e ampliação do Glicínias Plaza vão ficar concluídas em outubro de 2021, depois de um investimento avaliado em 40 milhões de euros para aumentar a área bruta locável de 28 para 41 mil metros quadrados e acrescentar 45 lojistas.

O projeto de expansão, que inclui a construção de dois novos pisos, além da criação de um parque infantil e do reordenamento dos acessos rodoviários, vai transformar este espaço aberto há duas décadas no "maior centro comercial da cidade", com um total de 120 lojas e 2.000 lugares de estacionamento.

Leia Também Vougainveste refinancia 60 milhões no Crédito Agrícola para o maior “shopping” de Aveiro

A VougaInvest, empresa de investimentos que detém também o Foz Plaza, na Figueira da Foz, estima numa nota de imprensa que, somando o número de lojas previstas às necessidades estimadas pelos lojistas, o complexo comercial que rivaliza com o Fórum Aveiro terá mais 500 postos de trabalho diretos, em comparação com o início da intervenção, em janeiro de 2020.





A situação pandémica e consequente fecho de uma parte do nosso centro possibilitou uma aceleração do plano de obra. Jorge Buco, diretor geral da VougaInvest







"As obras estão a decorrer a bom ritmo e a situação pandémica e consequente fecho de uma parte do nosso centro possibilitou uma aceleração do plano de obra, permitindo concluir várias etapas num curto espaço de tempo", resume Jorge Buco, diretor geral da VougaInvest, fundada em 1995, que gere os dois shoppings através da Le Brion Management (LBM).

Leia Também Shopping dos Carros investe mais de 10 milhões no lugar da falida S. Conrado

Entre as dezenas novidades garantidas para aquele espaço estão marcas como a Cavalinho, Cortefiel, Lefties, New Yorker, Rituals, Springfield, Sportzone, Swarovski, Tiger, Women’secret ou Worten. Na área de restauração vai receber, por exemplo, A Gula do Prego, H3, Italian Republic, KFC, Poke Bowls, Taco Bell ou a aveirense Alicarius.

23 Visitantes O Glicínias Plaza é visitado, em média, por 23 mil pessoas por dia.







O Glicínias Plaza, que tem seis salas de cinema Nos e um hipermercado Auchan, recebe diariamente uma média de 23 mil pessoas e manteve as portas abertas neste último ano e meio, à exceção dos períodos de confinamento. Esta terça-feira, 18 de maio, o promotor organiza uma visita às obras de expansão, integrando esta comitiva o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves.

Leia Também Dolce Vita vale 5,3 milhões após buraco de 36 milhões

Leia Também Fecharam 169 lojas em centros comerciais desde o início do ano

Em agosto de 2018, a Vougainvest anunciou a formalização de um acordo com o Grupo Crédito Agrícola, que previa o refinanciamento da totalidade do grupo, numa operação de 60 milhões de euros , e que então era anunciada como "um passo decisivo" para o projeto de requalificação e expansão deste centro comercial.