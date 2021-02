SIVA lança marca de soluções de carregamento elétrico e vai operar postos

A SIVA, importadora e representante oficial das marcas do Grupo Volkswagen, apresentou esta sexta-feira uma nova marca para a mobilidade elétrica. A Moon apresenta-se como um fornecedor de soluções de mobilidade elétrica e irá assumir também o papel de Operador de Posto de Carregamento (OPC).Entre os serviços da Moon destacam-se a venda de carregadores para clientes particulares e empresariais. A gama inclui diversos carregadores domésticos, as chamadas wall-boxes, mas também para utilização empresarial, com carregadores de maior potência.Um dos produtos em que a marca deposita grandes esperanças é um carregador portátil, o Power2go. Este carregador pode ser ligado a qualquer tomada e permite carregamentos entre 2,3 e 22 kilowatts (kW).Na apresentação por via virtual, Carlos Vasconcelos Corrêa, o responsável pela Moon em Portugal, assinalou que qualquer um dos carregadores é "compatível com todos os modelos e marcas de veículos elétricos e híbridos plug-in".Os equipamentos são fornecidos pela Elli, empresa para a mobilidade elétrica do grupo Volkswagen, e, indicou o responsável, fabricados na Alemanha e Itália.Mas a Moon irá também operar postos de carregamento. A estratégia passa pela instalação de postos de carregamento na rede de concessionários SIVA, o que, assegura, Carlos Vasconcelos Corrêa, "uma cobertura já significativa do país".Sem revelar valores do investimento para o lançamento da Moon em Portugal, nem metas para o primeiro ano de operação, a equipa da Moon assume ter "expectativas grandes".Numa primeira fase, serão instalados postos públicos nas concessões, sendo que serão analisadas as localizações para verificar "o movimento e identificar as necessidades".

Contudo, disse Vasconcelos Corrêa, "estamos abertos a parcerias e a, por conta e risco próprios, instalar postos onde sentirmos que faz sentido e haja necessidade".



Para já, não foram revelados os preços dos diversos produtos, mas foi indicado que os preços se encontram em linha com os praticados noutros mercados onde a Moon já está presente.



Assim, de acordo com os valores na Moon austríaca, o carregador portátil Power2go deverá custar entre mil e 1.200 euros.



Já nas soluções domésticas, a Wall-box mais barata, com uma capacidade de até 11 kW custa, na Áustria, 800 euros, enquanto a Wall-box Conect, com 22 kW e possibilidade de carregar dois veículos em simultâneo, tem um preço de base de 1.400 euros.



O posto de carregamento para exterior, com 44 kW, apresenta, mais uma vez no mercado austríaco, um preço a partir dos 4.200 euros. Quanto ao posto de carregamento de maior potência, com 75 a 300 kW, custa 29.315 euros.