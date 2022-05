Skoda Fabia moderniza-se

A Skoda acaba de lançar no nosso país a quarta geração do citadino Fabia. Baseado na plataforma MBQ-A0 do grupo Volkswagen, também já utilizada pelo VW Polo e pelo Seat Ibiza, o novo Skoda Fabia mede 4,108 metros de comprimento e tem 2,594 metros de distância entre eixos, mais 11 cm e 9,4 cm, respetivamente, em relação ao seu antecessor.

O aumento de dimensões beneficiou a habitabilidade para todos os passageiros, assim como a capacidade da bagageira, que com 380 litros (mais 50 litros que a anterior geração) é a maior do segmento. Com os bancos traseiros rebatidos, a capacidade sobe para 1.190 litros.

Esteticamente, o novo Fabia segue a linguagem de ‘design’ do construtor checo, mas regista várias evoluções, sobretudo na dianteira ao apresentar novos grupos óticos em LED, grelha em posição mais alta e para-choques redesenhado. O mesmo acontece atrás, com os farolins também em LED e com novo desenho. As semelhanças com o novo VW Golf são, no entanto, evidentes.

A marca propõe nove cores para a carroçaria, incluindo as novas tonalidades de pintura metalizada Phoenix Orange e Graphite Grey. Como parte do Color Concept, o cinza grafite metalizado e o Magic Black com efeito pérola também podem ser escolhidos como pinturas contrastantes para o tejadilho, capas dos retrovisores e jantes de liga leve. A moldura da grelha Skoda também pode ser encomendada em cinzento grafite.

Um teto de vidro panorâmico é outra solução proposta em opção. Outras opções, são o para-brisas e o volante aquecidos.

First Edition no lançamento

Disponível em quatro níveis de equipamento – Ambition, Style, Monte Carlo e First Edition (no lançamento) –, o Skoda Fabia pode receber jantes entre 14 e 18 polegadas.

Mecanicamente, há três motorizações em catálogo, todas de três cilindros. A versão de entrada recebe o 1.0l de 80 cv e as restantes o 1.0l TSI com dois níveis de potência, 95 e 110 cv. Podem ter acoplados transmissões manuais de cinco e seis velocidades e automática DSG de sete relações.

Nos desempenhos, o Fabia 1.0l TSI faz 9,6 segundos dos 0 aos 100 km/h e 205 km de velocidade máxima. Nos consumos, a Skoda anuncia 4,6 litros/100km e emissões entre 126 e 135 g/km, segundo as versões.

O habitáculo do novo Fabia apresenta uma arquitetura bem pensada e valorizante, com um ecrã tátil do sistema de info entretenimento até 9,2 polegadas em posição central, de acesso fácil às várias funções de controlo do veículo e navegação. A qualidade e acabamentos dos materiais é satisfatória. Todavia, a versão de entrada, que ensaiamos, apresentava o painel de bordo e outros elementos em material plástico sem qualquer revestimento em espuma.

Segurança e soluções inteligentes

Em matéria de segurança, o Fabia vem equipado com nove ‘airbags’ e novos sistemas de assistência, sete dos quais em estreia, como é o caso do Travel Assist (Assistência em Viagem), Park Assist, Lane Assist, Traffic Sign Recognition, Side Assist, Front Assist com Proteção Preditiva de Peões e Ciclistas e Manoeuvre Assist.

Por último, mas não menos importante, a Skoda não esquece neste Fabia um conjunto de soluções inteligentes para o dia-a-dia, algumas das quais em estreia. São elas, o encosto rebatível do banco do passageiro dianteiro, dois bolsos de armazenamento para ‘smartphone’ nas costas dos bancos dianteiros, compartimento de armazenamento flexível dobrável na bagageira, luz de leitura na parte traseira que pode ser operada desde a frente, porta-copos removível ‘Easy Open’, ‘phone Box’ com carregamento indutivo, porta-cartão e caneta no compartimento de armazenamento na frente da alavanca de velocidades, porta-cartões e moedas na tampa do porta-luvas, compartimento de arrumação no túnel em frente aos bancos traseiros com porta-copos e pala de sol removível para o teto panorâmico.

A nova gama Skoda Fabia tem preços entre 19.272 e 25.483 euros.