Stellantis de Mangualde já atingiu melhor ano de sempre e vai superar os 80 mil veículos

A Stellantis de Mangualde já garantiu, até final de novembro, o melhor ano de sempre em termos de veículos produzidos. A fábrica fundada há 61 anos soma 78.541 viaturas, um crescimento homólogo de 10% e batendo o anterior máximo de 77.607 veículos produzidos em todo o ano de 2019.Considerando que a média de produção diária da fábrica de Mangualde é de 363 unidades, a fasquia das 80 mil viaturas já foi superada.Tendo em conta que em dezembro a fábrica encerra para férias no dia 21, o ano deverá terminar com um máximo histórico acima dos 83 mil veículos.



Em Mangualde são produzidos veículos comerciais ligeiros e versões de passageiros dos modelos Partner/Rifter, da Peugeot, Berlingo, da Citroën, Combo, da Opel, e Doblò, da Fiat.



"Este resultado é fruto do empenho e dedicação da nossa equipa de profissionais, mas também do processo contínuo de modernização das instalações e otimização do processo produtivo", afirma Christian Teixeira, Diretor do Centro de Produção de Mangualde da Stellantis, citado em comunicado.



No próximo ano, recorde-se, a fábrica de Mangualde começará a produzir versões totalmente elétricas dos modelos.