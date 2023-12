Produção automóvel recua em novembro mas já ronda os 300 mil veículos no ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A produção automóvel em Portugal cifrou-se em 35.007 veículos em novembro, o que representa uma quebra de 4,9% face a igual mês do ano passado, revelou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, contudo, o número de viaturas que saíram das fábricas portuguesas aumentou 2,3% nos primeiros 11 meses do ano, totalizando 299.181 unidades.Em outubro, a produção tinha registado uma quebra homóloga de 22%, pressionada pelo impacto da paragem forçada - devido à falta de uma peça para os motores - na Autoeuropa que durou desde 11 de setembro até 1 de outubro. A produção em pleno da maior fábrica automóvel do país só foi retomada a 23 de outubro.