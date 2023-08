Stellantis prepara Fiat elétrico para competir com Renault e marcas chinesas

A Stellantis, constituída em 2021 a partir de uma fusão entre a Fiat Chrysler e a francesa PSA Peugeot, está apostar na oferta de um carro elétrico acessível para competir com a Renault e com as marcas chinesas preparando o lançamento de um novo veículo para concorrer neste segmente de mercado já no próximo ano.



A revelação foi feita pelo CEO da Fiat, Olivier François, numa entrevista à Bloomberg, este sábado. Segundo o gestor, o novo modelo custará menos de 25.000 euros, será apresentado em julho de 2024 e é inspirado no icónico Fiat Panda. "Existe uma necessidade real de modelos elétricos mais acessíveis", afirmou Olivier François.



O novo Fiat elétrico junta-se ao anúncio anteriormente feito pela casa-mãe, a Stellantis, de começar a vender um Citroën elétrico concebido essencialmente para ambientes urbanos em 2024, com um preço também inferior a 25.000 euros. O veículo, um e-C3, será construído na Eslováquia numa tentativa de manter os custos baixos e para competir com o Dacia Spring, do grupo Renault, bem como com as marcas chinesas como a BYD, que estão a apostar nas vendas na Europa.





"Existe uma necessidade real de veículos elétricos mais acessíveis", frisou François à Bloomberg, adiantando que "é muito provável que haja sinergias" com a plataforma utilizada pelo novo Citroën e-C3, que será lançado em outubro.Para o mercado norte-americano, a aposta da Stellantis passa sobretudo pelo modelo totalmente elétrico do Fiat 500.