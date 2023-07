Stellantis vai construir nos EUA segunda fábrica de baterias para veículos elétricos

A Stellantis revelou esta segunda-feira que vai construir nos Estados Unidos uma segunda fábrica de baterias para veículos elétricos, numa 'joint-venture' com o grupo sul-coreano Samsung.O fabricante de automóveis não revelou o local, mas disse hoje que assinou um memorando de entendimento com a Samsung SDI no âmbito da sua 'joint-venture', designada por StarPlus Energy.A nova fábrica irá ser inaugurada no início de 2027, juntando-se a uma instalação da 'joint-venture' em Kokomo, no estado norte-americano do Indiana, que já está a ser construída e cujo início da produção está previsto para o princípio de 2025.O presidente executivo da Stellantis, Carlos Tavares, em comunicado, afirmou que a segunda fábrica vai ajudar a empresa a oferecer pelo menos 25 novos veículos elétricos na América do Norte até ao final da década.A Stellantis está a planear que metade das suas vendas de automóveis de passageiros e camiões ligeiros nos Estados Unidos sejam elétricos e movidos a bateria elétrica até 2030.A empresa pretende que 100% das suas vendas na Europa sejam elétricas nesse mesmo período de tempo, adiantou o gestor, mas não foram divulgados pormenores financeiros da nova empresa.A fábrica de Kokomo, a cerca de 97 quilómetros a norte de Indianápolis, irá empregar até 1.400 trabalhadores e custará cerca de 2,5 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros).Anteriormente, a empresa tinha anunciado a construção de uma fábrica de baterias elétricas num investimento de 4,1 mil milhões de dólares, em Windsor, no Ontário, que empregará cerca de 2.500 pessoas, sendo igualmente, uma 'joint-venture' com a LG Energy Solution.A Stellantis foi constituída em 2021 a partir de uma fusão entre a Fiat Chrysler e a francesa PSA Peugeot.