Tesla adia para 2023 lançamento do novo modelo Roadster

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.



Foi aos seus seguidores no Twitter que Elon Musk, CEO da Tesla, indicou que o lançamento do novo modelo Roadster iria atrasar um ano. Mas sem garantias.O novo elétrico desportivo da marca estará disponível em 2023, se 2022 "não for um drama". Musk culpa a crise dos "chips" para justificar o atraso. A escassez de semicondutores tem provocado dificuldades em toda a indústria automóvel mundial.O Roadster foi o primeiro carro elétrico da Tesla, lançado em 2008 e descontinuado no final de 2011. A segunda geração do modelo foi anunciada em dezembro de 2017, com lançamento inicialmente previsto para 2020.Musk prometera um arranque dos 0 aos 100 em 1,9 segundos e uma autonomia perto dos 1000 quilómetros.Depois de, no ano passado, os fãs da Tesla não terem sabido do novo Roadster - e com vários a terem feito depósitos para reservar o carro, - Elon Musk veio assegurar em janeiro que o lançamento aconteceria no final do verão de 2022.Contudo, em 2020, admitira no podcast do comediante Joe Rogan que o desportivo não era prioritário e que o utilitário Model Y e a construção da fábrica de Berlim eram mais importantes para a marca.