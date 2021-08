Tesla já prepara "invasão" da Índia

A Tesla está a negociar com pelo menos três fornecedores de componentes automóveis indianos como parte dos seus planos de entrar no mercado do segundo país mais populoso do mundo, noticia este domingo o jornal indiano The Economic Times.A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk pretende assegurar fornecedores de componentes "críticos" elétricos, eletrónicos e mecânicos, avança o jornal citando pessoas conhecedoras do tema. Entre os componentes em questão contam-se painéis de instrumentos, para-brisas, sistemas de travagem, caixas de velocidade e assentos, detalha a publicação.A Sona Comstar, a Sandhar Technologies e a Bharat Forge estão entre as empresas indianas que já fornecem componentes à Tesla, segundo o jornal.Em julho, Elon Musk afirmou que uma fábrica da Tesla para a produção de automóveis na Índia é "muito provável" se a empresa conseguir primeiro iniciar a venda de veículos importados. A gigante norte-americana tem vindo a fazer "lobbying" para que a Índia baixe as taxas sobre as importações de automóveis, de acordo com a Bloomberg.