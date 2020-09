Tesla cai 10% depois de falhar entrada no S&P500

A Tesla estava na "fila" para entrar no índice de referência norte-americano S&P500. Contudo, acabou por ficar de fora, e, na pré-abertura da primeira sessão desde que esta porta se fechou, as ações seguem a recuar cerca de 10%.





A expectativa era a de que a Tesla se juntaria ao "clube" das 500 maiores cotadas dos Estados Unidos, que constituem o S&P500, após a empresa ter apresentado lucros no segundo trimestre e assim cumprir o único requisito que lhe faltava - quatro trimestres consecutivos de resultados positivos. Mas, na sexta-feira, a entidade que gere este índice – a S&P Dow Jones Indices – acabou por não aprovar esta entrada.





O comité que decide a entrada de cotadas no S&P 500 reúne-se mensalmente, mas não indica razões para as empresas não serem admitidas. De acordo com a Bloomberg, esta opção poderá estar relacionada com as métricas de lucro da cotada e previsões nebulosas para este ano.





A entrada para o S&P 500 era vista como mais um catalisador para as ações da Tesla, que apesar da queda de cerca de 20% nos últimos quatro dias soma uma valorização de 400% desde o início do ano. A Tesla é a sexta maior empresa no Nasdaq Composite e a única grande companhia daquele índice que não está presente no S&P 500.





Apesar de a Tesla não ter "furado" o grupo do S&P500, houve outras três empresas às quais o comité cedeu lugar. Foram a retalhista online Etsy, a fabricante de semicondutores Teradyne e a empresa de tecnologia médica Catalent.