Petróleo afunda mais de 5% e apenas setor automóvel subiu na Europa

há 51 min. 17h17

Receios de Brexit sem acordo e queda das tecnológicas penalizam Europa

As bolsas europeias negociaram em baixa, pressionadas pelos receios de um ‘no deal’ no Brexit e pela queda das tecnológicas num dia em que se regista um novo sell-off neste setor do outro lado do Atlântico.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas do Velho Continente, encerrou a depreciar-se 1,15% para 363,75 pontos.

As principais praças da Europa Ocidental fecharam todas no vermelho, com o índice alemão Dax a descer 1,01%. As exportações alemãs aumentaram em julho, mas continuam em níveis anteriores à crise da covid-19.

Já o índice britânico FTSE foi o que menos deslizou, a desvalorizar 0,12% - penalizado pelos receios de que o Reino Unido saia da União Europeia sem um acordo comercial. O facto de o índice ter uma correlação negativa com a libra fez com que cedesse menos, já que a sua moeda continua a perder com a possibilidade de ‘no deal’ entre UE e Reino Unido nos termos do cenário pós-Brexit.

Por seu lado, o parisiense CAC-30 cedeu 1,59%. A elétrica EDF afundou 7,97% para 8,13 euros, depois de reportar uma queda de 17,6% da sua produção nuclear em agosto devido aos efeitos da pandemia e a paragens nos reatores.

Em Madrid o Ibex recuou 1,78%, e em Amesterdão o AEX perdeu 1,16%. Já a bolsa de Atenas caiu 2,15%.

Os índices de setores defensivos, como imobiliário, alimentação e bebidas, estiveram entre os poucos que conseguiram realizar alguns ganhos no início da negociação de hoje. No fim do dia, apenas o setor automóvel conseguiu uma ligeira subida (0,38%).

As tecnologias estiveram entre os piores desempenhos, em dia de regresso de Wall Street à negociação – as bolsas norte-americanas estiveram encerradas ontem devido à celebração do Dia do Trabalhador – com novo sinal vermelho para este setor.

A pior performance foi para as cotadas da energia, numa sessão de forte queda dos preços do petróleo – a mais acentuada desde junho.