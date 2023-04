Tesla fecha trimestre com recorde de entregas de veículos. Mas ainda não chega...

A Tesla entregou 422.875 automóveis em todo o mundo nos primeiros três meses deste ao, superanto marginalmente a estimativa média dos analistas ouvidos pela Bloomberg, que apontavam para 421.164 viaturas, anunciou domingo a fabricante norte-americana.Apesar de este ser um máximo histórico de entregas num trimestre, a fabricante de veículos elétricos registou um crescimento homólogo de 36%, abaixo da meta traçada pelo seu CEO, Elon Musk, de alcançar um crescimento de 50% em 2023.A ajudar o nível de entregas terá estado a política de corte de preços adotada pela Tesla para os seus modelos mais populares e mais baratos: o Model 3 e o Model Y.Em termos de produção, os 440.808 veículos que saíram das fábricas da Tesla ficaram acima do consenso dos analistas (432.513 unidades), mas ainda abaixo da média necessária para cumprir a meta traçada por Musk de fechar o ano com 1,8 a 2 milhões de veículos produzidos."As entregas da Tesla saíram em linha com o consenso dos analistas mas desapontaram face a alguns números que circulavam", referiu à Bloomberg Gene Munster, "managing partner" da Deepwater Asset Management. "As entregas cresceram 36%, mas as declarações de Musk na última conferência de apresentação de resultados apontavam para uma subida de 50% este ano. Terão de acelerar o ritmo de entregas no resto do ano", acrescentou.