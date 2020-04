A Tesla foi, aliás, uma das três marcas, juntamente com a Land Rover (27,3%) e Bentley (50%) a aumentar as vendas face a março do ano passado.



Entre as 18 marcas mais vendidas, as quebras homólogas variaram entre os 21,6% da Seat e os 88,3% da Fiat.

A Tesla avançou em contramão em março no mercado português, tendo vendido 544 unidades, uma subida de 53,2% face a igual mês de 2019. Isto num mês em que as vendas automóveis caíram 56,6% e no segmento de ligeiros de passageiros a quebra cifrou-se em 57,4%.A marca liderada por Elon Musk regista habitualmente vendas robustas no último mês de cada trimestre e este ano não foi exceção em Portugal, apesar da declaração do estado de emergência devido à covid-19.