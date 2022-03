Tesla ganha 80 mil milhões em bolsa com “stock split”

A Tesla pretende realizar um “stock split” através de um pagamento de dividendos em ações aos seus investidores, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira na Securities and Exchange Commission (SEC). A empresa liderada por Elon Musk realizou um “stock split” em agosto de 2020, então com um rácio de 5 para 1.





O comunicado indica que a administração da Tesla vai pedir na assembleia geral de acionistas “um aumento no número de ações autorizadas (...) por forma a proceder a um ‘stock split’ sob a forma de dividendo em ações”.





Um dividendo em ações é uma remuneração paga aos acionistas sob a forma de ações adicionais em vez de dinheiro. Estes dividendos não afetam o valor da empresa mas diluem o preço das ações. O anúncio foi bem recebido pelo mercado, com as ações da fabricante de automóveis a fecharem com uma subida de 8,03% para 1.091,84 dólares.





Este ganho corresponde a um aumento de 80 mil milhões de dólares na sua capitalização bolsista, que assim ronda os 1,3 biliões de dólares. A valorização nesta sessão supera o valor em bolsa da rival Ford, que é de “apenas” 65 mil milhões de dólares.





A Tesla procedeu ao último “stock split” em 31 de agosto de 2020, tendo a cotação das ações mais do que duplicado desde essa data.





Os analistas ouvidos pela Bloomberg elogiam a estratégia de Elon Musk, embora David Trainer, CEO da New Constructs, considere que a operação apenas “irá alimentar ainda mais a bolha da Tesla (...) cuja avaliação não tem qualquer ligação com os fundamentais da empresa”. Já Marc LoPresti, da The Strategic Funds, considera que “Elon Musk é totalmente brilhante na psicologia do mercado”. “Ele é um mestre nisso.”





8% ações Após o anúncio, as ações da fabricante de automóveis subiram cerca de 8% até à hora de fecho desta edição.