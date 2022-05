Nintendo vai fazer um “stock-split” em outubro

A japonesa Nintendo anunciou esta terça-feira que vai fazer um "stock-split", que terá efeitos a partir de outubro. O desdobramento das ações da companhia terá um rácio de 10 para um.

No comunicado aos investidores, a dona do Super Mario justifica que com esta operação quer "reduzir o preço mínimo do investimento", desta forma "aumentando a liquidez das ações da companhia e alargando a base de investidores" da empresa. A empresa detalha que vai fazer este "stock split" a 30 de setembro de 2022, especificando que este desdobramento vai ter efeitos a partir de 1 de outubro.

Esta operação é anunciada num momento em que a Nintendo tenta revitalizar a consola Switch, que já foi lançada há cinco anos. A empresa atualizou no ano passado o modelo, lançando no mercado uma consola com ecrã OLED. No entanto, esta atualização foi feita num momento em que já existiam constrangimentos na disponibilidade de semicondutores, um problema vivido à escala global. Além das questões nos "chips", também a área da logística enfrenta desafios.

"O plano do ‘stock split’ seria obviamente um impulso", diz Yasuo Sakuma, líder da área de investimento da Libra Investments à Bloomberg. "Só estou surpreendido de a Nintendo anunciar um ‘stock split’ após tanto tempo de resistência."

As ações da Nintendo estão a valorizar 5,05% este ano. Na sessão desta terça-feira, fecharam a valorizar 0,25%, nos 56.360 iénes, o equivalente a 410,31 euros.

No primeiro trimestre de 2022, a Nintendo registou lucros de 477,7 mil milhões de ienes, o equivalente a 3,51 mil milhões de euros, uma subida ligeira de 0,6% em termos homólogos. A empresa apresentou vendas de 1,7 biliões de ienes, o equivalente a 12,32 mil milhões de euros, o que representa uma quebra de 3,6% face ao primeiro trimestre de 2021.

A empresa está à espera de vender 21 milhões de consolas Switch este ano, abaixo dos 21,7 milhões antecipados.