Tesla já tem quase 2 milhões de reservas para a Cybertruck. Empresa já embolsou 194 milhões de dólares

Diariamente, em média, a Tesla recebe mais de mil novas reservas da Cybertruck, o veículo futurista que a fabricante apresentou em finais de 2019. Segundo o site Teslarati, desde que abriram as reservas para o novo modelo da empresa liderada por Elon Musk o total de reservas ascendia a 1.954.739 unidades até 21 de julho passado.Para fazer a reserva, os clientes têm de pagar 100 dólares, que são reembolsáveis, pelo que a empresa já amealhou 195 milhões de dólares graças a um modelo que ainda não chegou ao mercado.Até ao momento, a Tesla ainda não revelou as especificações nem os preços da Cybertruck.O elevado número de reservas levanta, contudo, um problema para a Tesla: a empresa terá de alcançar uma escala de produção muito elevada para responder a esta procura.A Cybertruck foi apresentada com "pompa e circunstância" por Elon Musk no final de 2019, num evento que ficou marcado por um percalço quando o homem mais rico do mundo tentava demonstrar que os vidros eram inquebráveis e atingiu uma das janelas do veículo com um martelo e esta partiu-se.