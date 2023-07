Descida de preços deu frutos. Tesla marca novo recorde de entregas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla anunciou este domingo que entregou um número recorde de automóveis no segundo trimestre, superando as estimativas do mercado. Isto depois de a empresa liderada por Elon Musk ter reforçado os descontos na venda dos seus carros e de ter entrado em vigor um programa de incentivos nos EUA à compra de veículos elétricos.

A Tesla entregou mais de 466.000 veículos entre abril e junho, quando a média apontada pelos nove analistas inquiridos pela Refinitiv era de 445.000 carros, diz a Reuters. A estimativa mais baixa era de 439,875 carros e a mais alta era de 450.000.

A fabricante automóvel mais valiosa do mundo vendeu 254.695 veículos no trimestre homólogo do ano passado.

Espera-se que a Tesla volte a atingir um recorde de vendas na China – que é o seu segundo maior mercado depois da América do Norte –, apesar da concorrência da líder de mercado BYD.

A Tesla aumentou os descontos para os veículos que tinha em stock, para um intervalo entre 1.600 e 7.500 dólares, e tornou todos os seus Model 3 elegíveis aos créditos federais de 7.500 dólares que começaram a ser concedidos em junho nos EUA.

Em inícios deste ano, a fabricante automóvel tinha já descido os preços em 20%, a nível global, depois de em 2022 ter ficado aquém das estimativas de vendas apontadas em Wall Street.

A empresa comandada por Musk anunciou que a produção total no segundo trimestre, terminado a 30 de junho, aumentou 85,5% face ao mesmo período do ano passado, para perto de 480.000 veículos.