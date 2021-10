Tesla quer mudar quartel-general de Silicon Valley para o Texas

A Tesla é mais uma das empresas a anunciar a saída da Califórnia, rumando até outras paragens. O anúncio foi feito na quinta-feira à noite por Elon Musk, o fundador da empresa.

"Estou entusiasmado por anunciar que vamos mudar a nossa sede para Austin, no Texas", anunciou o multimilionário na reunião anual com acionistas. Até aqui a empresa tem sede em Palo Alto, em Silicon Valley, no estado da Califórnia. Os elevados custos associados ao estado, nomeadamente no que diz respeito a impostos e a custo de vida, são apontadas como algumas das razões para esta mudança.

A escolha de Austin não é inocente, já que a empresa está a instalar uma fábrica de consideráveis dimensões neste estado.

Segundo Elon Musk, esta transferência não deverá ser encarada como um "abandono" à Califórnia. Neste âmbito, Musk frisou que a empresa tem planos para aumentar a produção nas fábricas da Califórnia e Nevada "em 50%".

O próprio Elon Musk também já se mudou para o Texas, no final do ano passado, indicando que queria estar mais próximo da nova fábrica e também das instalações da SpaceX. Esta empresa, que tem um contrato com a Nasa, também foi fundada por Musk e está a trabalhar neste estado.

A relação entre Musk e o estado da Califórnia nem sempre foi pacífica. Aliás, o CEO da Tesla e da SpaceX já havia deixado algumas "ameaças" sobre a mudança da Tesla para fora do estado.



Empresas como a Oracle, a HP e a Toyota Motor são alguns dos exemplos de empresas que já transferiram as sedes da Califórnia para o Texas.