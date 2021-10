A companhia de aluguer de carros quer transformar a frota disponível no mercado da América do Norte e na Europa, apostando nos carros elétricos. Para levar a cabo esta transformação, a empresa anunciou uma encomenda de 100 mil Teslas até ao final de 2022.



A encomenda da Hertz contém vários Model 3, que nos Estados Unidos têm preços a partir de 44 mil dólares (37,9 mil dólares) com a empresa a antecipar que a partir de novembro já será possível alugar este tipo de carro nos aeroportos e localizações próximas "nos principais mercados dos Estados Unidos e em cidades selecionadas na Europa".

No comunicado onde anunciou a encomenda, a Hertz detalha que pretende também investir numa "infraestrutura de carregamentos de veículos elétricos" nas operações globais da empresa.

Com esta encomenda, os veículos elétricos vão representar 20% da frota global da Hertz. Feitas as contas, a Tesla poderá encaixar cerca de 4,4 mil milhões de dólares.



Trata-se de uma encomenda recorde no mercado dos veículos elétricos, que fez as ações da companhia de Elon Musk reagir em alta, com uma subida de 7% para 974,22 dólares. Antes da abertura de mercado as ações da Tesla já estavam a avançar após a empresa ter subido o preço de alguns modelos.