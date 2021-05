Tesla regista queda de vendas na China em abril, mas Pequim é cada vez mais importante para Musk

motor de combustão interna e motor elétrico.



Logo a seguir à Tesla, surge a BYD, uma empresa apoiada pelo multimilionário Warren Buffett, que vendeu 25.450 carros em abril. As ações desta cotada subiram quase 5%, na sessão em Xangai, ao passo que a cotação da Tesla sofreu um deslize de mais de 1% ontem, na sessão de Wall Street.



No geral, a Tesla vendeu 184.800 carros no primeiro trimestre do ano, tendo feito 3 mil milhões de dólares com estas vendas só na China.



A Tesla planeia comprar terrenos em Xangai para construir mais fábricas de produção de automóveis no país que possam servir como uma espécie de "hub" de exportação para todo o mundo, a meio de uma guerra comercial entre a China e os EUA.



A empresa liderada por Elon Musk está a considerar exportar o Modelo 3s feito em Xangai para mais mercados estrangeiros, incluindo os EUA, de acordo com a Reuters, numa altura em que os EUA estão a impor tarifas de 25% sobre a importação de veículos elétricos oriundos da China, um imposto ainda desenhando pelo antigo presidente Donald Trump.

