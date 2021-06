Tesla vê vendas do Model Y fabricado na China mais do que duplicar em maio

Leia Também Gigante chinesa de veículos elétricos vale 87 mil milhões e ainda não vendeu um carro

As vendas do Model Y, o SUV desportivo da Tesla que é fabricado na fábrica de Xangai, mais do que duplicaram no mês de maio. Nesse mês, os registos deste modelo, que começou a ser vendido na China no arranque do ano, subiram até às 12.785 unidades, contra as 5.520 registadas em abril. Os dados foram revelados pela agência China Automative Information Net e citados pela Bloomberg.A agência noticiosa nota que, através destes dados, dissipam-se algumas das dúvidas que apontavam para que uma proibição do uso de alguns dos veículos da Tesla na frota governamental, devido a preocupações de segurança, pudesse vir a prejudicar a procura dos elétricos da companhia norte-americana.Na China, os preços do Model Y arrancam nos 53 mil dólares (cerca de 44 mil euros). Também os registos para o Model 3, um modelo mais acessível, subiram dos 6.429 em abril para os 9.324 em maio.Em abril, as vendas de veículos elétricos da Tesla na China recuaram devido a constrangimentos nas linhas de produção da fábrica em Xangai. Em março, estas linhas foram suspensas durante cerca de duas semanas, para manutenção e ajustes."Assim que o Model Y entrar em produção completa, vamos provavelmente ver um rácio de quase 2 para 1", indicou Tu Le, o managing diretor da consultora Sino Auto Insights, à Bloomberg, referindo-se a um rácio entre o Model Y e Model 3.Este analista refere que os "consumidores chineses adoram SUV e crossovers. Acho que o Model Y vai sair-se muito bem até ao final deste ano".Também os dados da China Passenger Car Association, revelados no início deste mês, mostraram que as remessas da Tesla a partir da China animaram em maio, com a empresa a reportar remessas de 33.463 veículos feitos no gigante asiático. Em abril as remessas tinham ficado pelos 25.845 carros.A Tesla tem sido confrontada com algumas questões no mercado chinês. A primeira está ligada às preocupações com a segurança dos veículos. A meio de abril, um protesto contra supostos acidentes com modelos da Tesla tornou-se viral em Xangai, situação que poderia beliscar a opinião pública da empresa californiana no país.Além disso, outro contratempo está ligado ao facto de alguns governos locais e instituições oficiais na China estarem a recomendar aos funcionários que não utilizem veículos da Tesla, indicando que tal pode representar um problema de segurança.A Bloomberg avançou também que alguns veículos elétricos já foram proibidos em complexos militares e áreas habitacionais, devido a supostas preocupações com os dados que são recolhidos pelas câmaras instaladas nestes veículos. Esta situação levou a Tesla a frisar às autoridades que qualquer tipo de dado recolhido na China é armazenado no país, não sendo enviado para outras localizações.A China está assistir a um verdadeiro ‘boom’ de veículos elétricos. Com várias empresas chinesas a apostar neste tipo de negócio - a Nio é um dos exemplos - as estimativas para as vendas anuais de veículos elétricos no mercado chinês já foram revistas em alta, passando dos 2,2 milhões para 2,4 milhões de veículos.A Passenger Car Association estima ainda que os chineses ganhem interesse por veículos de maiores dimensões. A China alterou no final de maio a política de natalidade , permitindo agora aos casais que tenham até três filhos, num esforço para combater os números demográficos mais baixos. Mesmo com os relatos de que o custo de vida continua a ser demasiado elevado para as famílias mais numerosas, esta associação estima que a alteração leve a população chinesa a procurar carros maiores, especialmente no segmento de sete lugares.