Tesla regista terceiro trimestre consecutivo de lucros

A fabricante de veículos elétricos, como o Model 3, reportou o seu terceiro trimestre consecutivo de lucros, ao anunciar um resultado líquido de 227 milhões de dólares no seu primeiro trimestre fiscal. Isto sem a aplicação das normas contabilísticas – com a chamada GAAP, o lucro foi de 16 milhões.

O lucro por ação ajustado com itens extraordinários ascendeu a 1,24 cêntimos de dólar, quando os analistas projectavam uma perda de 36 cêntimos por ação.

Já as receitas da empresa liderada por Elon Musk ascenderam a 5,99 mil milhões de dólares, acima dos 5,81 mil milhões esperados pelo consenso do mercado.

Apesar das pressões crescentes devido à pandemia de covid-19, a Tesla conseguiu vender 88.400 veículos entre janeiro e março e produziu mais de 102.000.





Este trimestre foi marcado pela abertura de uma fábrica em Xangai e pelo arranque da produção e vendas do Modelo Y.

Os investidores gostaram dos números e estão a aplaudir a empresa no "after hours" de Wall Street. A Tesla segue a escalar 7,42% para 859,90 dólares. Na negociação do horário regular desta quarta-feira, a empresa encerrou a somar 4,08% para 800,51 dólares.