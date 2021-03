Tesla ultrapassa os 600 postos de supercarregadores na Europa. Portugal tem oito e deve fechar o ano com 12

A Tesla anunciou esta quinta-feira que já possui mais de 600 postos de carregamento de veículos elétricos espalhados pela Europa.Aos 600 postos de carregamento rápido, os supercarregadores, correspondem mais de 6.000 pontos de carregamento. Em Portugal, de acordo com o site oficial da fabricante de carros elétricos, existem oito postos de carregamento com um total de 78 pontos de carregamento.Assim, Portugal tem um peso de apenas 1,3% na rede de carregamento no Velho Continente da marca liderada por Elon Musk.Este ano, está prevista a inauguração de mais quatro postos. O primeiro em Castelo Branco, ainda no primeiro trimestre, outro no Porto no segundo trimestre, um terceiro em Lisboa no trimestre seguinte e, por último, um em Braga, nos últimos três meses do ano.Os postos que atualmente existem no território nacional ficam em Loulé, no algarvio Amendoeira Golf Resort, em Alcácer do Sal, no Resort L’ and Vineyards, de Montemor-o-Novo, em Fátima, Mealhada, Guarda e no Pena Park Hotel, em Ribeira de Pena.