Tesla vai oferecer Roadster de 250 mil euros a um português

Imagine que acordava um dia com a notícia de que estava um Tesla Roadster a caminho de sua casa, sem que tivesse que pagar nada por ele? Para um português vai mesmo acontecer.





Hugo Pinto, um dos três administradores do "Tesla Club Portugal - a comunidade de donos Tesla em Portugal", será o primeiro (e até ver, único!) português a receber um Tesla Roadster e não precisou de pagar nada por ele. Deve estar a perguntar como tudo isto foi possível e que Hugo é a pessoa mais sortuda do mundo, mas acredite que nada do que aconteceu a este português está relacionado com sorte ou azar.