Tesla volta a reduzir preço do Model 3

A Tesla anunciou uma nova redução do preço do Model 3. Ao mesmo tempo, a empresa liderada por Elon Musk põe fim a um programa de incentivos que se revelou mais dispendioso do que se previa.

Paulo Duarte

A Tesla revelou que as versões do Model 3 vão ficar 1.100 dólares mais baratas para os consumidores, colocando o preço mais baixo nos 42.900 dólares. Já em janeiro, a Tesla tinha anunciado a descida do preço destes veículos em dois mil dólares.

A descida do preço agora anunciada está relacionada com o fim de um programa de "referrals" que a Tesla tinha e que se revelou mais dispendioso do que o esperado. Este programa poderia dar a acesso à sua rede de carregamento rápido, bem como a um Tesla Roadster Founders Edition. Em Portugal, houve um cliente "sorteado" com um Roadster.

A empresa de Elon Musk tem estado a implementar alterações, num período que tem sido marcado pela redução dos lucros. A fabricante de veículos elétricos fundada e liderada por Elon Musk anunciou um lucro por ação de 1,93 dólares no seu quarto trimestre fiscal, quando os analistas estavam à espera de um lucro médio de 2,10 dólares por ação. Os lucros encolheram numa altura em que o CEO anunciou um corte de empregos para tentar proteger a rentabilidade da empresa.