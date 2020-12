Toyota Caetano compra posições na CaetanoBus e Finlog por 39,1 milhões

A Toyota Caetano Portugal anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo para comprar participações no capital da CaetanoBus e da Finlog ao seu maior acionista, o Grupo Salvador Caetano, num investimento conjunto de 39,1 milhões de euros.

A empresa, que é cotada em bolsa, vai comprar 61,94% do capital social da CaetanoBus – Fabricação de Carroçarias por 16,32 milhões de euros e 49% da Finlog por 22,785 milhões de euros.



A primeira participação é comprada à Salvador Caetano Indústria e a segunda à Salvador Caetano Auto, ambas empresas do Grupo Salvador Caetano. A Toyota Caetano Portugal é controlada em 68% pela Salvador Caetano Auto e em 27% pela Toyota Motor Europe.





Estas duas operações, segundo um comunicado enviado à CMVM, têm efeito a partir de hoje e foram já aprovadas na reunião do conselho de administração de 26 de novembro. "Foi assim entendido pelo referido Conselho de Administração que as operações então aprovadas consubstanciam uma vantagem económica para a Toyota Caetano PortugaL, suportada no alargamento da parceria estratégica existente entre os seus principais acionistas", refere o comunicado.



(Notícia em atualização)