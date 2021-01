Salvador Caetano compra Gamobar

O grupo Salvador Caetano continua às compras. Há um mês tornou-se "master franchise" da Midas, prevendo a abertura de 100 lojas e a contratação de 450 pessoas, e já hoje, via Autoridade da Concorrência (AdC), o mercado ficou a saber que firmou a aquisição da Gamobar, um histórico concessionário do Porto.

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição pela sociedade Retail, SGPS, S.A. (Caetano Retail), pertencente ao Grupo Salvador Caetano, do controlo exclusivo da sociedade Gamobar - Sociedade de Representações, S.A., e do estabelecimento comercial reparador autorizado Mercades, sito no Porto (Gamobar)", refere a AdC no anúncio publicado sobre a matéria.

A operação de compra da Gamobar abrange os estabelecimentos comerciais detidos por este grupo com as marcas Peugeot, Opel, BMW, Mercedes e Central de Peças, situados no Porto, Lisboa, Matosinhos, Gondomar, Santo Tirso e Vila do Conde, e engloba, via trespasse, um estabelecimento comercial reparador autorizado Mercedes, no Porto.

A Caetano Retail, que continua "a alavancar este crescimento com base num plano de aquisições e ‘joint-ventures’ a nível nacional e internacional", apresenta-se como a maior retalhista automóvel na Península Ibérica.