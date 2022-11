Toyota estreia 5ª geração do Prius

O novo modelo apresenta a nova geração do sistema híbrido ‘plug-in’ da marca, uma evolução completa com potência melhorada através de uma bateria de alta capacidade.

É constituído por um motor TNGA 2.0l que produz 148 cv (111kW) e combina com um novo conjunto elétrico dianteiro e caixa híbrida compacta com 160 cv (120kW). A potência total é de 223 cv (164kW). Comparado com os 122 DIN hp (90kW) da geração atual na configuração híbrida ‘plug-in’, o aumento de potência garante uma forte aceleração.

Com o objetivo de permitir que a maior parte da condução diária seja realizada em modo EV, a autonomia EV foi aprimorada, sendo 50% maior que a geração atual, graças a uma nova bateria de iões de lítio de 13,6 kWh. A energia também pode ser gerada com o opcional tejadilho solar.

Esteticamente, a icónica forma de cunha original do Prius desde a segunda geração, evoluiu, adotando linhas modernas e elegantes. Uma silhueta suave e elegante foi criada reduzindo a altura total em 50 mm, movendo o pico do teto para trás e adotando jantes e pneus de maior diâmetro, até 19 polegadas. A forma distinta é reforçada por uma distância entre eixos 50 mm mais longa, em comparação com a geração anterior. Ao mesmo tempo, o comprimento total foi reduzido em 46 mm.

Com uma largura de mais 22 mm em relação ao seu antecessor, a postura do Prius é dinâmica e, na frente, o design em forma de ‘cabeça de martelo’ integra de forma elegante as luzes para uma assinatura luminosa distinta e uma presença única em estrada.

A traseira é acentuada por um elemento luminoso linear tridimensional que enfatiza o design progressivo e moderno que foca a atenção no nome do modelo na traseira.

Tanto para o condutor como para os passageiros, o habitáculo é espaçoso e construído com materiais elegantes, acentuados por detalhes harmoniosos que realçam uma sensação dinâmica e um sentido de propósito.

O módulo do condutor é baseado na tela LCD TFT de sete polegadas que fica diretamente no campo de visão, aumentando a segurança ao manter os olhos do condutor na estrada.

Um painel de instrumentos completamente novo prioriza o conforto no habitáculo, um ‘layout’ limpo com o mínimo de intrusão na visão frontal do condutor. Ao centro, um ecrã tátil central está colocado numa posição mais baixa, sendo complementado por comandos de ar condicionado finos. A iluminação do painel de instrumentos está vinculada às notificações de segurança do Toyota Safety Sense e emite alertas através de mudanças de cor.