Toyota reduz produção anual, mas sem mexer na meta de lucros

A Toyota Motor anunciou um corte na ordem dos 3% na sua meta anual de produção de 9,3 milhões para 9 milhões de veículos.



A empresa japonesa está já a ajustar as operações para setembro e a rever os planos para outubro, mas deixou claro que mantém a perspetiva de atingir 2,5 biliões de ienes (19,2 mil milhões de euros) em lucros operacionais no atual exercício fiscal que termina em março.





"As principais razões para o ajuste na produção têm que ver com o declínio das operações em inúmeros fornecedores locais devido à prolongada propagação da covid-19 no sudeste asiático e ao impacto no abastecimento de semicondutores", afirmou, em comunicado.





"Apesar de as perspetivas para novembro e para os meses seguintes não serem claras, a procura continua muito forte", sublinhou a Toyota.