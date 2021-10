Toyota investe 3,4 mil milhões em fábrica de baterias nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Toyota Motor planeia investir 3,4 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, até 2030, no estabelecimento de uma nova empresa e na construção da primeira fábrica de baterias, tornando-se a mais recente fabricante automóvel a acelerar a transição para os veículos elétricos, através de um novo impulso do lado das baterias.





A produção deve arrancar em 2025, focar-se nos veículos híbridos elétricos (HEV) e gerar 1.750 novos empregos, revelou a Toyota Motor, sem facultar, porém, informações sobre a localização da unidade ou a capacidade de produção.





O investimento destina-se especificamente às baterias, pelo que nenhuma verba será canalizada para expandir a capacidade de montagem dos veículos, indicou um porta-voz da fabricante automóvel japonesa, citado pela Bloomberg.





O investimento faz parte do plano global da Toyota, anunciado no mês passado, de gastar 1,5 biliões de ienes (13,1 mil milhões de dólares) até 2030 no desenvolvimento e produção de baterias. A Toyota espera que os veículos elétricos representem quase 70% das suas vendas nos Estados Unidos até 2030, contra quase 25% atualmente.





Ao construir uma fábrica de baterias nos Estados Unidos, a Toyota procura uma nova localização para a sua cadeia de fornecimento que, à semelhança de outros fabricantes automóveis, tem sido atingida por uma série de paragens nas fábricas situadas no sudeste asiático devido a surtos de covid-19.





"Este investimento vai ajudar a introduzir veículos elétricos mais acessíveis para os consumidores dos Estados Unidos", afirmou o CEO da Toyota Motor para a América do Norte, Ted Ogawa, citado num comunicado. O fabricante automóvel japonês tem a sua sede em Plano, no Texas.