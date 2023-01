Toyota vende menos, mas reforça liderança mundial

Em 2022, a Toyota vendeu 10,5 milhões de veículos, mantendo assim o estatuto da fabricante que mais automóveis vendeu e quebrando o recorde para as entregas fora do Japão. Ainda assim, a marca nipónica diminuiu em 0,1% os números face aos valores registados em 2021, com uma queda nas vendas nacionais de 9,6%, equivalente a menos 1,9 milhões de carros.Em segundo lugar aparece a Volkswagen, que apresentou este mês o número de entregas anuais mais baixo numa década, de 8,3 milhões de veículos, marcado pelos confinamentos devido à covid-19 na China. O grupo alemão foi também influenciado pelas disrupções nas cadeias de fornecimento.Apesar da Toyota também ter sido influenciada pelos problemas nas cadeias de fornecimento, o grupo explicou que maior procura na Ásia e uma subida na capacidade de produção, através de processos de otimização no continente asiático e nos Estados Unidos, levou a um incremento de 5% da produção no ano passado.A fabricante de carros japonesa reviu em novembro as perspetivas de produção para o atual ano financeiro, que termina em março, e espera produzir 9,2 milhões de veículos. A anterior estimativa tinha sido de 9,7 milhões.