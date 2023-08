Toyota com lucro recorde de 9,2 mil milhões entre abril e junho

Leia Também Toyota quer melhorar autonomia dos carros elétricos nos próximos quatro anos

Leia Também Toyota quer vender 1,5 milhões de veículos elétricos até 2026

Leia Também Toyota vende menos, mas reforça liderança mundial

A Toyota obteve um lucro líquido recorde de 1,31 biliões de ienes (9,2 mil milhões de euros) entre abril e junho, mais 78% do que em igual período do ano passado, informou a empresa esta terça-feira.O resultado foi alcançado graças ao aumento das vendas e às taxas de câmbio favoráveis do iene, de acordo com o construtor automóvel japonês.Nesse período, que corresponde ao primeiro trimestre do ano fiscal japonês, o resultado operacional da Toyota Motor atingiu 1,12 biliões de ienes (7,1 mil milhões de euros), mais 93,7%.A faturação das vendas cresceu 24,2%, até 10,54 mil milhões de ienes (67,2 milhões de euros).Estes números registam recordes tanto no volume de faturação como no lucro líquido e no resultado operacional da empresa.A empresa japonesa, o maior construtor de motores do mundo em volume de mercado, atribuiu os resultados a "valores de vendas mais elevados em todas as regiões", devido ao aumento da produtividade e à maior disponibilidade de semicondutores.A empresa vendeu 2,32 milhões de veículos entre abril e junho, contra 2,01 milhões no mesmo trimestre do ano passado, com o maior aumento na América do Norte, o seu principal mercado, onde vendeu mais 32% de unidades.Dos veículos vendidos no primeiro trimestre do ano fiscal, 34,2% foram elétricos, contra os 28,5% no mesmo período do ano anterior.A empresa registou também um impacto positivo nas contas de 52,2 mil milhões de ienes (332 milhões de euros), graças a "ganhos cambiais", indicou em comunicado.A empresa deixou inalterada a previsão de lucros para o atual ano fiscal, que termina em março de 2024.A Toyota Motor estima que o lucro líquido vai atingir os 2,58 biliões de ienes (16,4 mil milhões de euros), mais 5,2% do que no ano anterior.